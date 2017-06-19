Büyükşehir’de görev değişiklikleri yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yeni görev değişiklikleri yapıldı. Genel Sekreter Özel Kalemi görevini yürütmekte olan Serhan Çatal Zabıta Dairesi Başkanlığı’na, Zabıta Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Sadettin Özalay ise Trafik Hizmetleri ve Güvenlik’ten sorumlu Genel Sekreter Danışmanlığı görevine getirildi. Ayrıca “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi il koordinatörlüğü görevini yürütmekte olan Nagehan Malkoç yeni yapılan görevlendirme ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevine atandı.