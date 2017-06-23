Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 11:48

Büyükşehir’den bayram temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde temizlik çalışmaları yürütüyor.

Büyükşehir’den bayram temizliği

23 Haziran 2017 11:48


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kentte bayram temizliği gerçekleştiriyor. Kocaeli’nin dört bir yanındaki parklar, yol kenarları ve kaldırımlar baştan aşağı gözden geçirilip temizleniyor. Çalışmalar Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı temizlik ekipleri tarafından yapılıyor.


Büyükşehir, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde bayram temizliği yapıyor. Sekapark, Doğu Kışla Parkı, Demokrasi Parkı, Marina Parkı ve Fatih Sultan Mehmet Parkı gibi merkezi parklar, Yeniköy, Başiskele, Yahya Kaptan, Gölcük, Kandıra, Kuruçeşme, Çayırova, Şekerpınar ve Eskihisar kavşakları gibi merkezi kavşaklar ve bu kavşakların bağlantı yolları temizleniyor. Otoyol kenarları, D-100 Karayolu’nun kenarları, mesire alanları, yürüyüş yolları, caddeler, bulvarlar ve benzeri açık-yeşil alanlar da ekipler tarafından itina ile daha temiz hale getiriliyor.


Çevre temizliği kapsamında temizlik ekipleri çim ve yabancı ot biçimi, sert zeminlerin süpürülmesi ve kanal temizliği yapıyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda mıntıka temizliğine dikkat ediyor. Araçlarla yollar süpürülüyor. Çalı gruplarında form budaması ve yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde bakım yapılıyor. 12 Adet süpürge arabası ile yapılan temizlikler 55 personel ile kent genelinde uygulanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!