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14 Haziran 2018 12:51

Büyükşehir’den bayram temizliği

Kocaeli’nin dört bir yanındaki parklar, yol kenarlarıi mezarlıklar ve kaldırımlar baştan aşağı gözden geçirilip temizleniyor.

Büyükşehir’den bayram temizliği

14 Haziran 2018 12:51


Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde bayram temizliği yapıyor. Sekapark, Doğu Kışla Parkı, Demokrasi Parkı, Marina Parkı ve Fatih Sultan Mehmet Parkı gibi merkezi bölgeler, Yeniköy, Başiskele, Yahya Kaptan, Gölcük, Kandıra, Kuruçeşme, Çayırova, Şekerpınar ve Eskihisar kavşakları gibi merkezi kavşaklar ve bu kavşakların bağlantı yolları temizleniyor. Otoyol kenarları, D-100 Karayolu’nun kenarları, mesire alanları, yürüyüş yolları, caddeler, bulvarlar ve benzeri açık-yeşil alanlar da ekipler tarafından itina ile daha temiz hale getiriliyor.


Kent genelinde bulunan merkezi ve köy mezarlıklarında büyüyen otların, çalıların temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı. Çalışmalar Ramazan Bayramı’ndaki mezarlık ziyaretlerine yetiştirildi.


Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 17 kişilik ekiple yapıldı. Mezarlıklarda oluşan otların, çalıların temizlendiği ve çevre bakımlarının yapıldığı çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca merkez mezarlıklarında boyama ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.




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