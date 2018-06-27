Büyükşehir’den bütçe hazırlama ve performans semineri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından “Bütçe Hazırlama Ve Uygulama ile Performans Programı” konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim seminerine, Büyükşehir bünyesindeki tüm daire başkanlıkları ve ilçe belediyelerinin ilgili birimleri katıldı.

Seminerde katılımcılara bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme, bütçeleme sistemleri, bütçeleme ilkeleri, analitik bütçe sınıflandırması, bütçe kodları, bütçe hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, belediyelerde bütçe sistemi, bütçe hazırlama rehberi, kurumsal kodlama örneği, gelir ve giderlerin sınıflandırılması, yerel yönetimlerin mali kaynakları konularında bilgi verildi. Eğitim programı, gerekli bilgilendirmenin yapılmasının ardından soru-cevap şeklinde devam etti.

Seminer sırasında konuşan Bütçe Şube Müdürü Murat Ustaoğlu, ‘Gelir gider dengesi her zaman en önemli unsurdur. Başarıyı sağlamak bu dengeyi doğru tutturmaktır. Giderler doğru tahmin edilirse eğer, başarılı bir iş ortaya çıkarılmış olur. Başarılı işler bütçenizin artmasını ve daha fazla kaynak ile daha çok iş yapabilmenizi sağlar. Bu yüzden performansımızın ölçüsü de bütçe belirlemede oldukça önemlidir‘’ dedi.

İyi bir yönetimin, kamu kaynaklarının ekonomik ve etkin bir şekilde hizmet gereksinimi ve önceliklerine göre etkili olarak kullanılması gerektirdiğini belirten Strateji Geliştirme Şube Müdürü Burak Otyam ise, “Bütçe hazırlama aşamasında yer alacak kişilerin mali ve bütçesel işlemler konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir. Bu da hazırlık sürecinde nasıl bir yol izleyeceklerini bilmeleri ile mümkün olabilir” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilen eğitimlerin personelin bilgilerini güncel tutmak için devam edeceği bildirildi.