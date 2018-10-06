Büyükşehir'den çağrı merkezi personeline oryantasyon eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çağrı Merkezi personeline Sivil Toplum Merkezi'nde kurumsal oryantasyon eğitimiverildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Çağrı Merkezi'nde görev alacak yeni personele kurumsal oryantasyon eğitimi verildi. İzmit Sivil Toplum Merkezi(STM)'de düzenlenen eğitimlere katılan 20 personele, kurum yapısı anlatıldıktan sonra iletişim eğitimi verildi. Son olarak personelin mali ve sosyal hakları konusunda da geniş kapsamlı bilgi aktarıldı.

STM'nin eğitim salonunda yeni personellere yönelik düzenlenen oryantasyon eğitimlerini, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Hülya Alp ile Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürü Selim Saltan verdi. Birçok eğitimden geçen Çağrı Merkezi Personelleri Büyükşehir Belediyesi'nin gözü ve kulağı olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların talepleri ilgili birimlere aktarılıyor. Başvuru yapılan birimden gelen cevaplar, çağrı merkezi birimi tarafından vatandaşa iletiliyor. Her gün ortalama binlerce kişi tarafından aranılan çağrı merkezi, vatandaşlar ile belediye arasında iletişimi sağlayarak, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hizmet vermeyi sürdürüyor.