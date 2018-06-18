Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ’İmar Barışı’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Dilovası ilçesinde düzenlenen toplantıya Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, ’İmar Barışı Nedir’, ’Kimlerin İmar Barışına İhtiyacı Var’ ve ’İmar Barışına Nasıl Başvurulur’ konusunda bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru yapılması ifade edilerek başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.