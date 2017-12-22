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22 Aralık 2017 12:41

Büyükşehir’den doğal çim sahasına özel bakım

Kocaeli’nin gözde sahası yapılan çalışma ile adeta yeniden hayat buldu.

Büyükşehir’den doğal çim sahasına özel bakım

22 Aralık 2017 12:41


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halka ait olan bu alanlara adeta gözü gibi bakıyor. Özellikle futbol kulüplerinin maçlardaki bir numaralı tercihi olan ve Vinsan Tesisleri’nde bulunan doğal çim sahası da bu kapsamda gereken ilgiyi görüyor. Doğal çim sahasını yakın markajına alan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu sahada yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün belirlediği teknik standartlarda olan sahanın bu durumu güçlendirildi.


Çalışma kapsamında sahanın çimleri söküldü. Drenaj ve sulama sistemi yenilenen sahanın alt yapısı kuvvetlendirildi. Sahanın üzerindeki fazla suyu çeken ve göletlerin oluşmasını engelleyen drenaj sistemi yenilendi. Drenaj boruları döşenen kanalların üzerine 20 santimetre 7-15 dere çakılı döküldü. Bunun üzerine de 10 santimetre, 0.7 filtre kumu döküldü. Kum ve ponza karıştırılarak saha kotları genişletildi. Bu işlemlerin ardından çimlerin köklenmesi için 60 günlük bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu sürenin ardından Vinsan Doğal Çim Sahası yeniden Kocaeli futbolunun hizmetine girecek.


Büyükşehir Belediyesi Vinsan’daki doğal çim sahasının yanı sıra kentin birçok yerinde bulunan futbol tesislerine de büyük önem veriyor. Kulüpler, sezon içindeki maçlarını; İzmit, Gebze, Körfez ve Başiskele, Kartepe ve Dilovası ilçelerinde bulunan sentetik ve doğal çim futbol tesislerinde oynuyor. Sezon içinde bu sahalarda haftada 40 ile 60 futbol müsabakası oynanıyor. Bu kapsamda 120 takım Büyükşehir tesislerden yararlanıyor.




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