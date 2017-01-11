Büyükşehir’den engelli vatandaşlara özel park alanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark’ta engelli vatandaşlar için özel bir park alanı oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların sosyal hayata katılmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Herkesin faydalandığı hizmetlerden engelli vatandaşların da faydalanması için çeşitli uygulamalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark’ta da bir yenilik gerçekleştirdi. Parkın bir bölümünde engelli çocuklar için özel bir park oluşturuldu. Daha önce görme engelli vatandaşlar için Sekapark’ın tamamına kabartmalı yürüyüş yolu yaparak onların parkta rahatça dolaşmalarını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar için yenilik yaptı. Parkın bir bölümünde oluşturulan engelli parkında salıncak ve onlara uygun üretilen egzersiz aletleri yer alıyor. Engelli parkında basket potası, halter, el pedalı, el çevirme aleti, uzay yürüyüşü, engelli tekerli salıncağı bulunuyor.