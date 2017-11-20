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20 Kasım 2017 11:36

Büyükşehir’den fiyat etiketleri uyarısı

Alışveriş merkezlerindeki ürünlerin etiket kontrolünü yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhtisas Zabıta ekipleri, fiyat etiketlerinin reyon ve kasada aynı olması hususunda vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Büyükşehir’den fiyat etiketleri uyarısı

20 Kasım 2017 11:36


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası İhtisas Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezlerindeki (AVM) mağazalarda fiyat etiketlerinin kontrolünü yapıyor. Kocaeli genelindeki tüm AVM’lerde gerçekleştirilen kontrollerde, reyonlardaki ürünlerin etiketli olup olmadığı ve reyonda bulunan ürün fiyatının kasadaki ile uyuşup uyuşmadığına dikkat ediliyor. Vatandaşların alışverişlerde mağduriyetlerinin önüne geçildiği uygulamada, indirimli ürünlerin satışında, gerekli şartların uygulanıp uygulanmadığına özel önem veriliyor.


Yapılan kontroller çerçevesinde, ekipler tarafından mağazadaki ürün etiketlerinin üzerinde yazan fiyatla kasadaki fiyatın aynı olup olmadığının kontrolü yapılıyor. Herhangi bir mağduriyet yaşamaması acısından önem taşıyan bu kontroller, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapmalarını sağlıyor. Gerçekleştirilen kontrollerde kurallara uymayan mağazalara cezai işlem uygulanıyor. Yapılan bu kontroller, mağazada alışveriş yapan vatandaşlar tarafından takdir topluyor.


Mağazalardan alışveriş yapılırken, reyondaki ürün fiyatıyla kasadaki ürün fiyatının farklı olması vatandaşların maddi acıdan kayıp yaşamasına neden oluyor. Fiyat etiketi kontrollerini yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, fiyat etiketlerinin reyon ve kasada aynı olması hususunda vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Ekipler vatandaşın maddi kayıp yaşamamasının önemine vurgu yaptı.




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