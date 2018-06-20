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20 Haziran 2018 12:38

Büyükşehir’den İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin otoparkında düzenleme çalışması yaptı.

Büyükşehir’den İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çalışma

20 Haziran 2018 12:38


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde düzenleme yaptı. Terminale giren araçların daha rahat parklanması için otopark bölümünde düzenleme çalışması yapıldı. Araç park yerleri sarı çizgilerle ayrılarak düzenlendi. 11 bin metrekare alana sahip olan otopark 240 araç kapasitesine sahip oldu.


Terminal otoparkının düzenlenmesi için önce zemin iyileştirilmesi yapan ekipler, daha sonra asfalt serme çalışması yaptı. Otopark bölümüne toplam 2 bin 500 ton binder asfaltı, bin 400 ton da aşınma asfaltı serildi. Yürüyüş yolları için de 450 metrekare baskı beton yapıldı.


Çalışma kapsamında otoparkın giriş bölümü de düzenleyen ekipler, otoparka giriş yapılan Seymen Caddesi bölümünde döner kavşak oluşturdu. Caddenin çalışma yapılan bölümleri de ekipler tarafından yenilendi. Caddeye 700 ton binder asfaltı, bin 200 ton aşınma asfaltı serildi. Yola 800 metre tretuar döşenirken 2 bin metrekare de baskı beton yapıldı.




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