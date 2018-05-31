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31 Mayıs 2018 13:18

Büyükşehir’den Kandıra’nın 4 köyüne 4 futbol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’nın Alefli, Dalca, Karaağaç ve Kocakaymaz köylerine futbol sahası yapıyor.

Büyükşehir’den Kandıra’nın 4 köyüne 4 futbol sahası

31 Mayıs 2018 13:18


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda kent genelinde spor tesisleri yapmaya devam ediyor. Spor alanlarını sadece kent merkezlerine değil kırsal alanlara da kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise Kandıra’nın Alefli, Dalca, Karaağaç ve Kocakaymaz Köyü’ne yapılacak olan futbol sahası için ilk adımı attı.


Proje kapsamında Alefli ve Dalca köylerinde yapılacak olan futbol sahaları 20 çarpı 30 metre boyutlarında doğal çime sahip olacak, Alefli köyündeki tesis ise 5 bin metrekare parsel alana yapılacak. Dalca köyünde ise 11 bin 300 metrekare alanda tesis konuşlandırılacak. Futbol sahaları Alefli Köyü’nde 600 metrekare ve Dalca Köyü’nde bin 500 metrekare alana sahip olacak. Her iki tesisin çevresi de 100 metre uzunluğunda, 2,2 metre yükseklikteki çevre çitiyle kapatılacak.


Kocakaymaz Köyü futbol sahası ise 30 çarpı 50 metre alana ve doğal çime sahip olacak. Tesis, Kocakaymaz Köyü’nde 8 bin 500 metrekare alana kurulacak. Kocakaymaz’daki tesis alanının bin 500 metresine futbol sahası yapılacak. Kocakaymaz tesisinin çevresi 2,2 yüksekliğinde 160 metre çevre çitiyle çevrilecek. Karaağaç köyü futbol sahası sentetik çim olup, 24 çarpı 35 metre alana sahip olacak. Karaağaç tesisi 2 bin 500 metrekare alana yapılandırılacak. Saha genişliği ise 840 metrekare olacak.


Proje kapsamında ilk adımı atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalede iki firma teklifte bulundu.




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