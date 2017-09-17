Büyükşehirden Kandıra’ya yeni alternatif yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçelere rahat ulaşım için yeni alternatif yol çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kandıra’nın güney kesiminde başlatılan yeni bir uygulaması tamamlandı. Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince yeni yol güzergahında mavi renkli olarak yapılan bisiklet yolu, ilçe merkezine kadar ulaşıyor. İzmit-Kandıra yoluna bağlanan yeni alternatif yol, İzmit Caddesi üzerinden Kandıra’nın terminal bölgesine doğrudan ulaşım sağlıyor.

Sanayi ve Kandıra terminaline direk bağlanan 3 bin100 metelik alternatif yol 10 metre genişliğinde yapıldı. 1 gidiş 1 geliş şeklinde uygulanan yol bölümünde bisiklet yolu da yer alıyor. Yol, Kandıra’ya İzmit-Kandıra yolu üzerinden ikinci bağlantı olma özelliği taşıyor. Yeni yol sayesinde Kandıra merkeze ve köylerine ulaşımı da rahatladı. Çalışma kapsamında yol bölümüne 4 bin 650 metreküp beton döküldü. Dökülen betonun üzeri 4 bin 500 ton sıcak asfalt malzeme ile kaplandı. Yolun gerekli görülen yerlerine bin 500 metreküp taş duvar yapıldı.