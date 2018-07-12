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12 Temmuz 2018 14:00

Büyükşehir’den Kartepe İmar Caddesi’nde yol çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde bulunan İmar Caddesi’nde yol yapım çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir’den Kartepe İmar Caddesi’nde yol çalışması

12 Temmuz 2018 14:00


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca olduğu gibi yaz aylarında da yoğun bir şekilde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi İbrikdere mahallesinde bulunan İmar Caddesi yapım işi tamamlandı. 650 metre uzunluğunda olan İmar Caddesine iki tabaka halinde 2 bin 350 ton asfalt serildi. Yapım çerçevesinde caddenin iki tarafına 2 bin 300 metrekarelik süpürge beton kaldırım inşa edildi. Caddeye 650 metre yağmur suyu hattı döşemesi yapıldı. Ayrıca İmar Caddesine bağlanan 23. sokağa iki tabaka halinde 860 ton asfalt serildi.


Alt yapı çalışmaları ve kış ayları sonrasında oluşan yıpranmalar gibi sebepler ile yollarda bozulmalar oluyor. Büyükşehir ekipleri bu nedenlerle hasar gören yolları planlanan sürelerde daha modern hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını tüm ilçelerde aralıksız olarak devam ediyor.




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