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08 Haziran 2018 10:29

Büyükşehir’den Kocaeli’de kivi üretimine destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilde tarımsal faaliyetlerde bulunan ve ziraat odası üyeliği olan çiftçilere, yüzde 50 hibe ile örnek kivi bahçeleri oluşturuyor.

Büyükşehir’den Kocaeli’de kivi üretimine destek

08 Haziran 2018 10:29


Çiftçileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek amaçlı gerçekleştirilen proje ile Büyükşehir ekipleri tarafından yüzde 50 hibeli olarak kivi bahçesi yapıldı.Gölcük Saraylı Mahallesi’nde 3 dönümlük arazide kurulan bahçeye 240 adet Hayward ve Matua cinsi kivi ağacı dikildi. Tam teşekküllü olarak kurulan bahçede, bahçe direjesi, sulama boruları, kivi springleri ve direkleri yerlerine kuruldu. Kocaeli’ndeki çiftçiye gelir getirici alternatif ürünlere yönlendirmek ve örnek bahçe oluşturmak amacıyla çalışmalar devam ediyor.


Kurulan kivi bahçeleri, Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından kontrol ediliyor. Yüzde 50 hibe ile kivi bahçesine sahip olmak isteyen çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasından başvuru yapılabiliyor.




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