Büyükşehir'den köylere sulama desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacı ile hayata geçirdiği projelerini sürdürüyor. Özellikle tarım amaçlı sulama ihtiyacını gidermek için kent genelindeki köylere su depoları inşa eden Büyükşehir, böylece tarımla uğraşan vatandaşların sorunlarına çare oluyor. Ayrıca hayvanların içme suyunu da karşılayan bu depolar hayvancılıkla uğraşan çiftçilere de büyük yarar sağlıyor.

Köylerde atıl durumda olan kaynak suları kontrol edilerek, Büyükşehir tarafından yapılan depolara dolumu sağlanıyor. Böylece hem israf önleniyor hem de milli sermayeye katkı da bulunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı içerisinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde, köylere hizmet kapsamında yalaklı su depolarının yapımını gerçekleştirdi. Kandıra, Derince, Kartepe ve Gölcük'ün köylerinde 20 adet yalaklı su deposu yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin köylere hizmet kapsamında yaptığı yalaklı su depoları, köylünün su ihyacını gideriyor. Bu kapsamda Kandıra'nın; Yağcılar, Beylerbeyi, Avdan, Selametli, Çalca, Gebeşler, Eğercili, Çalyer, Üğümce, Goncaaydın, Çakmaklar, Mülkşehsuvar ve Ömerli köylerine su deposu inşa edilerek su hattı döşendi. Derince'de Tahtalı, Kartepe'de Sultaniye, Çepni, Eşme Ahmediye köylerine; Gölcük'te ise Hasaneyn, Şevketiye, Mesruriye yalaklı su depoları yapıldı. Diğer ilçelerdeki köylerde proje kapsamında yalaklı su depolarının yapına devam edildiği öğrenildi.