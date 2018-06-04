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04 Haziran 2018 15:27

Büyükşehir’den kurumsal gelişim eğitimi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline 2019 Mali Yılı Performans Programı Hazırlama ve Bilgilendirme konulu eğitim verdi.

Büyükşehir’den kurumsal gelişim eğitimi

04 Haziran 2018 15:27


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 mali yılı performans programı hazırlık çalışmaları kapsamında, performans esaslı bütçeleme sisteminin uygulama ve etkinliğini artırmak amacıyla Kurumsal Gelişim temsilcilerine eğitim verdi. Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde, kurumsal gelişim kapsamında, 2019 mali yılı performans programı hazırlama ve bilgilendirme konuları aktarıldı.


İnteraktif bir şekilde gerçekleşen bilgilendirme ve eğitim programında Strateji Geliştirme Şube Müdürü Burak Otyam, performans yönetim sisteminin işleyişinde, yönetiminde, sağlıklı yaşatılmasında etkin rol oynayan daire temsilcileri ile birlikte yapacakları projelerin, üstlendikleri görevin kritik öneminden bahsetti. Çalışmalarını aynı vizyon doğrultusunda toplam kalite prensipleri ve yasal mevzuat çerçevesinde devam ettiren, birbirini anlayan ve tamamlayan birlikteliğin oluşturduğu sinerji ile hedeflere daha kolay ulaşılacağının altı çizildi.


Eğitimde, performans programı hazırlama ve uygulama aşamaları detaylı bir şeklide anlatılarak karşılaşılacak sorunlara karşı bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca 2019 Performans Programının ve Yatırım-Hizmet Yazılım Programının da altlığını teşkil edecek olan “2019 Yılı Performans Programı Hazırlama Tablosu” içeriği örneklerle anlatıldı. Daire temsilcilerinin sorularının ve taleplerinin dinlenmesinden sonra program sona erdi.




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