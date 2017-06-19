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19 Haziran 2017 13:11

Büyükşehir’den öğrenciler için tam donanımlı yurt binası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Umuttepe’de inşa edilen yurt binası öğrencilerin he türlü ihtiyacını karşılayacak.

Büyükşehir’den öğrenciler için tam donanımlı yurt binası

19 Haziran 2017 13:11


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerinin barınmaları için Üçtepeler mevkiinde yurt binası inşa ediyor. Konferans salonundan, spor salonu ve atölyelere kadar pek çok özelliği içinde bulunduran yurt binası, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Tam donanımlı yurt binası yeni öğretim döneminde öğrencilere hizmet verecek. Yapının tesisat işleri ve çevre düzenleme çalışmaları sürerken güney kısım dış cephede de mermer kaplama uygulamaları sürüyor.


Umuttepe bölgesine inşa edilen yurt binası 430 kişi kapasiteye sahip olacak. KOÜ Kampüsü’ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yer alan binada yatakhaneler, çalışma odaları, kütüphane, 400 kişilik konferans salonu, sohbet odaları, mescit, çamaşır ütü odası, internet odası, çizim odası, atölyeler bulunacak. Yapının içinde 132 metrekare sağlıklı yaşam salonu, 540 metrekare spor salonu 162 metrekare okçuluk salonu, 160 metrekare ayrı spor salonu öğrencilerin sportif aktiviteler gerçekleştirmesine imkan verecek.


7 bin 334 metrekare arsa üzerine kurulan yurt binası 3 bin 391 metrekare oturum alanına sahip olacak. 7 kat şeklinde yapılacak olan bina 138 adet 3 kişilik, 4 adet 2 kişilik, 8 adet de tek kişilik odalar olmak üzere toplam 430 kişi kapasiteli olacak. Yapı içinde ayrıca valiz odası ve 550 metrekare genişliğinde bir de sığınak bulunacak.




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