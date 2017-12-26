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26 Aralık 2017 13:52

Büyükşehir’den Sanat Müziği konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Nev Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen konserde Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserleri seslendirildiKocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Nev Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen Nev Eda Türk Müziği Topluluğu konserinde, sevilen Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi.

Büyükşehir’den Sanat Müziği konseri

26 Aralık 2017 13:52

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Nev Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen konserde Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserleri seslendirildi


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Nev Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen Nev Eda Türk Müziği Topluluğu konserinde, sevilen Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi. Türk Sanat Musikisinin eşsiz eserlerinin sunulduğu konserde, seçkin eserler ruhlara gıda olarak kulakların pasını sildi.


Şefliğini Erbil Aydın’ın yaptığı Nev Eda Türk Müziği Topluluğu Türk Sanat Müziği eserlerinin yer aldığı repertuvarıyla dinleyenleri büyüledi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren koro, izleyiciler tarafından bolca alkış aldı.




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