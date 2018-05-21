Büyükşehirden Sekapark’ta yaz etkinlikleri

Hacivat-Karagöz, ritim eğlencesi gibi sahne etkinlikleri ile palyaço, sokak oyunları, yüz boyama, uçurtma dağıtımı, balon atölyesi gibi birçok alan etkinlikleri hafta sonları aileleri bekliyor. Sekapark yaz etkinliklerinde ayrıca dondurma ve patlamış mısır ikramı da yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği etkinliklerde aileler çocukları ile birlikte yaz boyunca Sekapark’ta eğlenceli vakit geçiriyor. Etkinlikler Sekapark’ta bulunan K@bin alanında gerçekleştiriliyor. Katılanların yoğun ilgisini çeken etkinlikler, Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.