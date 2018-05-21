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21 Mayıs 2018 12:34

Büyükşehirden Sekapark’ta yaz etkinlikleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Kocaelililerin iftarlarını açmak için uğrak yeri olan Sekapark’ta yaz etkinlikleri düzenliyor.

Büyükşehirden Sekapark’ta yaz etkinlikleri

21 Mayıs 2018 12:34


Hacivat-Karagöz, ritim eğlencesi gibi sahne etkinlikleri ile palyaço, sokak oyunları, yüz boyama, uçurtma dağıtımı, balon atölyesi gibi birçok alan etkinlikleri hafta sonları aileleri bekliyor. Sekapark yaz etkinliklerinde ayrıca dondurma ve patlamış mısır ikramı da yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği etkinliklerde aileler çocukları ile birlikte yaz boyunca Sekapark’ta eğlenceli vakit geçiriyor. Etkinlikler Sekapark’ta bulunan K@bin alanında gerçekleştiriliyor. Katılanların yoğun ilgisini çeken etkinlikler, Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.




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