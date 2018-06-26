Büyükşehir’den Serdar Ortaç Konseri

Yaz Etkinlikleri kapsamında pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç Kocaelili hayranlarıyla buluşuyor.

28 Haziran Perşembe saat 21.00’da Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde vereceği ücretsiz konserde Serdar Ortaç, Cımbız adlı son albümünden ve sevilen şarkılarından eserler seslendirecek.

Geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yazda Kocaeli Fuarı popüler sanatçıların konserleriyle dolup taşacak. Geçtiğimiz yaz binlerce Kocaeli’nin akın ettiği konserler, bu yaz da sevilen sanatçıların Kocaeli Fuarı’nda vereceği ücretsiz konserlerle devam edecek. İzmit’in Kurtuluşunun 97. Yıl dönümü de olan 28 Haziran Perşembe günü düzenlenecek konser, kurtuluş coşkusunun doyasıya yaşanacağı bir şölene dönüşecek.

TRT Çocuk kanalında çocukların severek izledikleri çizgi film Hapşu ve arkadaşlarının yer aldığı çocuk oyunu ise bir sonraki gün 29 Haziran Cuma Saat 21.00’da sahne alacak. Hapşuu ve arkadaşlarının maceraları ve güneşi bulmak için arayışları sırasındaki yardımlaşmalarını konu alan oyun miniklere paylaşmayı öğretirken eğlenerek keyifli anlar yaşamalarını sağlıyor.