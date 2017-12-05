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05 Aralık 2017 12:17

Büyükşehir’den tasavvuf musikisi ziyafeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde salatü selamlar ve ilahiler okundu.

Büyükşehir’den tasavvuf musikisi ziyafeti

05 Aralık 2017 12:17


Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İlahi ve Selatü Selamlarla Hz. Peygamber(SAV) konserinde, Tasavvuf musikisinin manevi ikliminden süzülüp gelen eserler, ruhlara şifa oldu. Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, peygamber efendimiz için yazılan ilahilerden oluşan repertuvarla sahne aldı. Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi tarafından birbirinden nadide tasavvuf musikisi eserleri icra edildi. Konser öncesinde Aşr-ı Şerif okundu dualar edildi. Peygamber efendimiz için yazılmış ilahiler ve naatlar tasavvuf musikisinin en sevilen eserleri beğeniyle izleyenler tarafından dinlendi.




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