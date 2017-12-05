Büyükşehir’den tasavvuf musikisi ziyafeti

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İlahi ve Selatü Selamlarla Hz. Peygamber(SAV) konserinde, Tasavvuf musikisinin manevi ikliminden süzülüp gelen eserler, ruhlara şifa oldu. Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, peygamber efendimiz için yazılan ilahilerden oluşan repertuvarla sahne aldı. Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi tarafından birbirinden nadide tasavvuf musikisi eserleri icra edildi. Konser öncesinde Aşr-ı Şerif okundu dualar edildi. Peygamber efendimiz için yazılmış ilahiler ve naatlar tasavvuf musikisinin en sevilen eserleri beğeniyle izleyenler tarafından dinlendi.