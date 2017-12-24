Büyükşehir’den üreticilere sera desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, seracılığı geliştirme projesi kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği sağlıyor. Sağlanan destek ile ilimizdeki çiftçilerin gelirinin artırılması ve seracılık yapan üreticilerimizin modern seralarda üretim yaptırarak pazar değeri yüksek ürün elde etmelerinin teşviki amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hizmet veren çiftçilerimize destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, süt soğutma tankı, arı kovanı gibi çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların her zaman yanında oluyor. Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığının yürüttüğü Sera projesi, Kandıra Kurtyeri Mahallesi, İzmit Bayraktar ve Sapakpınar Mahallesi, Karamürsel Hayriye mahallesi, Başiskele Kılıçarslan mahallelerinde uygulamaya konuldu. Seraların yüzde doksanın, bin metrekarenin altında alana sahip olduğu ilimizde, yaklaşık 6 bin 509 adet yüksek tünel sera bulunuyor. Standart sera büyüklüğü en az 320 metre kare alana sahip olması gerekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Seracılık destekleme projeleri, mevcut aile işletmelerinin yıl boyunca bir iş imkanı sağlaması amacı ile gerçekleştiriliyor. Kocaeli il sınırlarında tarımsal desteklemelerde kullanılmak üzere 8 metreye 40 metre Galveniz Profilli, demonte malzemeden yapılıyor. Seraların yan ve üstlerinde havalandırma bulunuyor. Sineklikli, UV+AB+EVA+IR katkılı 36 ay ömrü olan sera naylonuna sahip Seralar Kocaeli’ndeki çiftçiler için hazırlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği yüzde 50 hibeli sera destekleme projesi ile çiftçilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişini sağlıyor. Çiftçiler bu proje ile havalandırması uygun olmayan yüksek tünel, bükme demirden yapılmış seraların yerine; modern, havalandırması ve bakımı daha kolay, hastalık ve zararlılar ile mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek sera sistemi ile üretim yapacak.

Yüzde 50 hibe ile alınan seralar don riskini azaltıyor, zorlayıcı hava koşullarına şiddetli karşı mekanik mukavemeti artırıyor. Ayrıca hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutuyor, ilaçlama sayısının azaldığı, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünler yetişmesini sağladığı gözlemleniyor. Sera içerisindeki ısıyı hapsederek gece ve gündüz arasındaki ısı kaybını minimum seviyede tutuyor. Isı kaybının minimum seviyede olması ürünün ani sıcaklık düşmesi ile oluşan don riskine karşı korunmasını sağlıyor.