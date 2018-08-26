Büyükşehir’den yerli ürün teşviği

Sağlıklı besin ürünlerinin öneminin arttığı günümüzde bu ürünlerin üretimiyle ilgili de çalışmalar yoğunlaşıyor. Endüstriyel besinlerin yerine giderek artan miktarda organik ürün arayışı yerli tohumları aranır hale getiriyor. Tam da bu noktada yaygınlaştırmak ve sağlıklı ürünler elde etmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yerli tohumların peşine düştü. Yapılan çalışmalarla köy köy dolaşan ziraat mühendisleri köylülerin ektikleri, dedelerinden ninelerinden kalan tohumları inceleyerek bu tohumları gelecek neslin sağlıklı gıdası olarak tescilliyorlar.

Türkiye’nin zengin yerel gen kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere toprağı ve tohumu bozulmamış bir ülke bırakılması için yerel tohum projesi başlatıldı. Proje kapsamında ülkenin farklı yerlerinden toplanan tohumlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) gen bankasına gönderiliyor. TİGEM’de toplanan tohumların tür tespiti tanımlama çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Kocaeli’den pembe domates, fasulye, biber, mısır, kabak ve salatalık tohumları incelenmek üzere TİGEM’e gönderildi.

Kocaeli’den gönderilen tohumlar incelendiğinde Kandıra’nın Sinanlibilalli Mahallesi’nden gen bankasına Hatice Efe tarafından bağışlanan Kandıra sivri ve salçalık biberi ile Kandıra’nin Sucuali mahallesinden İlyas Alak tarafından gen bankasına gönderilen Sivri Kıl biberlerinin tür tespiti yapılarak yöreye özgü olduğu anlaşıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ziraat mühendisleri Kandıra’nın Sucuali ve Sinanlibilalli mahallerinde çalışma yaparak yerli tohum gen kaynaklarını yerinde incelediler. Çalışmalar sırasında çiftçilerden ellerinde bulundurdukları farklı çeşitlerdeki ata tohumlarını gen bankalarına bağışlamaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazilerinde tür tespiti yapıldıktan sonra çoğaltılan fideler tarla günü etkinliklerinde dağıtılıyor.