Büyükşehir’in Beyaz Kalpler projesine mansiyon ödülü

AK Parti Genel Merkezi tarafından organize edilen “Medeniyetimizi Yaşatan Dünyayla Yarışan Şehirler” yarışmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projesi “Beyaz Kalpler” Mansiyon ödülü aldı. ATO Congresium’de düzenlenen törende ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium’da, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ndaki konuşmasında, Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda sosyal projeler ve kent ekonomisine katkı kategorilerinde dereceye giren belediye başkanları ile ekiplerini tebrik etti. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nın, AK Partili belediyelerce hayata geçirilen özgür ve orijinal çalışmaların tüm Türkiye’ye tanıtılması açısından önemine değinen Erdoğan, ülkede artık 2019’da dördüncü dönemine girecek ve esasında 1994’e kadar götürülebilen çok daha köklü bir geçmişi olan bir "AK Parti Belediyeciliği" modelinin ortaya çıktığını ifade etti.