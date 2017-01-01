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01 Ocak 2017 12:47

Büyükşehir’in çevre ve altyapı çalışmaları İstanbul’da anlatıldı

Büyükşehir’in çevre ve altyapı çalışmaları İstanbul’da anlatıldı

01 Ocak 2017 12:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU, İstanbul Valiliği tarafından gerçekleştirilen Marmara Havzası Su Yönetimi konulu toplantıya katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Marmara Havzası Su Yönetimi ile ilgili görev alan kurum ve kuruluşlar arasında Koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen ve 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıya katıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen toplantı İstanbul Orhantepe Eğitim ve ARGE tesisinde gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem ve İSU Genel Müdürlüğü’ne bağlı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Ünal Bostan katıldı. Toplantıda Marmara Bölgesi genelinde yürütülen su çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddelerinden bir tanesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’ne yönelik çalışmalar ve çevre yatırımları hakkında Çevre Koruma Müdürü Mesut Önem, ’kontrol, denetim, deniz yüzeyi temizlenmesi, gemi atıklarının toplanması, su kalitesinin izlenmesi, kıyı kontrolü ve sahil düzenleri’ hakkında sunum yaptı. Arıtma tesisleri ile Kocaeli’de suyun kalitesini üst seviyeye çıkartan İSU adına programa katılan Artıma Tesisleri Dairesi Başkanı Ünal Bostan, katılımcılara İSU tarafından yapılan arıtma tesislerinin, Scada sistemini ve diğer alt yapı çalışmalarını anlatan detaylı bir sunum yaptı.



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