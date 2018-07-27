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27 Temmuz 2018 11:41

Büyükşehir’in desteklediği seracılıkta verim artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Seracılığı Geliştirme Projesi”kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği sağlıyor.

Büyükşehir’in desteklediği seracılıkta verim artıyor

27 Temmuz 2018 11:41

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü proje ile ilimizdeki çiftçilerin gelirinin artırılması ve seracılık yapan üreticilerin modern seralarda üretim yaptırarak pazar değeri yüksek ürün elde etmelerinin teşviki amaçlanıyor.


Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet gösteren çiftçilerimize destek vermeye devam ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının yürüttüğü sera projesi, Kandıra Kurtyeri Mahallesi, İzmit Bayraktar ve Sapakpınar Mahallesi, Karamürsel Hayriye mahallesi, Başiskele Kılıçarslan mahallelerinde uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, faaliyetlerini sürdüren 10 çiftçimize 10 adet modern sera desteği verildi.


İzmit Sapakpınar ve Bayraktar mahallelerinde yapılan seralar, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ziraat Mühendisleri tarafından kontrol ediliyor. İzmit Sapakpınar’da sera desteği verilen bir çiftçi eski sistem,320 metrekare seradan 3 ton domates alınırken, yeni sistem seralarından 5-6 ton arası ürün alındığı tespit edildi. Eski sistem seralarda hastalık ve zararlılar daha fazla olurken, Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde elli hibe ile verdiği modern seralarda yükseklik ve havalandırma koşulları daha iyi olduğundan dolayı hastalık ve zararlılar minimum seviyede oluyor. Bu nedenle ilaçlama sayısı da azaldığı için daha sağlıklı ve kaliteli ürünlerin yetiştirilmesi sağlanıyor.




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