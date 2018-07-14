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14 Temmuz 2018 10:49

Büyükşehir’in faaliyet raporuna altın madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı yatırımlarının değerlendirildiği faaliyet raporu, dünya genelinde binlerce faaliyet raporunun katıldığı Amerikan İletişimciler Birliği tarafından düzenlenen uluslararası tasarım yarışmasında altın madalya kazandı.

Büyükşehir’in faaliyet raporuna altın madalya

14 Temmuz 2018 10:49


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı yatırımlarının değerlendirildiği Faaliyet Raporu önemli bir ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Faaliyet Raporu, dünyanın en itibarlı halkla ilişkiler platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Derneği (LACP) tarafından düzenlenen 2017 Vizyon Ödülleri’ne katıldı. Her yıl bir önceki yılın yatırım ve işletme faaliyetlerinin yer aldığı faaliyet raporu, jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde altın madalyaya layık görüldü.


Konusunda dünyaca ünlü iletişimci ve tasarımcının yer aldığı jüri tarafından değerlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu, “Kamu Hizmetleri” kategorisinde altın madalyaya layık görüldü. Ayrıca tüm sektörler kategorisinde “Türkiye’nin en iyi 20 faaliyet raporu” arasına girmeyi başararak raporun önemli bir çalışma olduğu gözler önüne serildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu özgün tasarımı, görsel ve infografik uygulamaları ile dikkat çekiyor. Faaliyet Raporu ayrıca Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde Top’80 de 60. sırada yer alan 2017 faaliyet raporu ayrıca jüri tarafından Teknik Başarı Ödülü’ne de layık görüldü.




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