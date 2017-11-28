Büyükşehir’in okullar arası Satranç Ligi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde organize ettiği Okullar arası Satranç Ligi’nin birinci etabı hafta sonunda gerçekleştirildi. Sekiz ay sürecek olan ligin birinci etabına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Çocuklarımızın hayatında satranç olmasına büyük önem veriyoruz. Biz de bu nedenle her fırsatta gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla satranç sporunu destekliyoruz. Bir zeka sporu olan satrancın çocuklarımızın hayatında olması hepimiz için büyük bir kazançtır. Bu vesile ile ligimize katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerinde yapılan maçlar ilk andan itibaren çekişmeli mücadelelere sahne oldu. 6. turun tamamlanmasıyla birinci etapta dereceye girenler belli oldu. Buna göre, Derince Turgut Reis ilkokulundan Gamze Ark, İzmit Özel Atafen Ortaokulundan Alperen Sel ve Dilovası Özel Enka Teknik Okulları’ndan Emre Demirbaş kategorilerinde birinci oldular.

Birinci turun sonunda ayrıca dereceye giren öğrenciler ise şöyle:

İlkokul kategorisinde, Cemal Arda Bilir ikinci, Ercin Zeycan Şahin üçüncü, Hasan Maden dördüncü ve Enes Maruf Berker beşinci oldu. Ortaokul kategorisinde; Yiğit Zafer Coşkun ikinci, Ömer Furkan Şirin üçüncü, Ömer Göllü dördüncü ve Umut Arda Güzel beşinci oldu. Lise kategorisinde; Servet Hakan Altay ikinci, Süha Özal üçüncü, Muhammed Ali Baltürk dördüncü ve Hüseyin Durmuş beşinci oldu.

Turun tamamlanmasının ardından madalya törenine geçildi. Dereceye giren sporcular madalyalarını Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın elinden aldı. Ligin sonunda, okulların en iyi üç sporcusunun tüm etaplardaki puanları toplanarak, her kategoride, en iyi üç sporcusu olan okula ödül verilecek. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birinci olan okullara bilgisayar, ikinci olan okullara fen laboratuvarı, üçüncü olan okullara ise kütüphane yapılacak.