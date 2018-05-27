Büyükşehir’in tohum desteği ile verim arttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl sonbaharda “Tarım-Hayvancılık Destekleme” projesi kapsamında gerçekleştirilen yem bitkisi tohumu desteğinin hasatları toplanmaya başlandı. Kartepe ilçesi Kullar ile Sarımeşe ve Körfez’in Kalburcu mahallelerinde tohum desteği projesinden yem bezelyesi, tritikale desteği almış olan çiftçilerin hasatları yüksek verimle tamamlandı. Dönümünden ortalama 2-3 ton verim alan çiftçiler, büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu desteklemelerden ve ürünlerin verim durumlarından memnun kaldı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti de veriyor. Çiftçiler toprak analizi, yem bitkilerinde gübreleme, yabancı ot mücadelesi çilek yetiştiriciliğinde ilaçlama, gübreleme, ceviz yetiştiriciliğinde ilaçlama ve tarım sigortası konularında bilgilendiriliyor. Bu hizmetle birlikte tohum ve toprak çeşitleri ile ilgili bilgi sahibi olan çiftçiler, daha verimli bir üretim gerçekleştirebiliyor.