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26 Aralık 2017 15:54

Büyükşehirli Akkoyun Türkiye 3.’sü oldu

Kağıtsporlu Faruk Akkoyun Adana’daki Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Büyükşehirli Akkoyun Türkiye 3.’sü oldu

26 Aralık 2017 15:54


Türkiye Güreş Federasyonunun 2018 Yılı Faaliyet Takviminde yer alan Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Adana Yüreğir Belediyesinin sponsorluğun da düzenlendi. Türkiye Şampiyonlarının belirlendiği önemli şampiyonada 400 sporcu mindere çıktı. İlimizden şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Faruk Akkoyun bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.


İlk defa uygulanmaya başlayan yeni kullar ile katılım şartlarının da değiştiği şampiyonada illere verilen sporcu kontenjan sayısına göre il şeçmeleri düzenlendi. Seçmeler sonucunda dereceye giren sporcuların yarışabildiği 2018 Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında uygulanan yeni kurallar ile şampiyonanın sportif kalitesi arttırıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı güreşçisi Faruk Akkoyun ilk turda İBB’li güreşçi Erhan Yaylacıyı 13-10 pozitif puan üstünlüğü ile yendi. Tecrübeli güreşçi ikinci turda Kahramanmaraş BB.’nin genç sporcusu Feyzullah Aktürk ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakayı son saniyelerde aldığı puanla Akkoyun kazandı.


Bu müsabakanın ardından çeyrek finale yükselen mavi beyazlı güreşçi Akkoyun Ankara ASKİ Sporlu rakibine yenilerek repesaja kaldı, ardından çıktığı repesaj müsabakasında rakibini teknik üstünlükle yenerek üçüncülük müsabakası yapmaya hak kazandı. Üçüncülük için mindere çıkan Akkoyun İstanbul Sancaktepe Sporlu Müren Mutlu’yu mağlup ederek üçüncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.




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