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16 Haziran 2018 11:08

Buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangın evi harabeye çevirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir evde buzdolabında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangın evi harabeye çevirdi

16 Haziran 2018 11:08


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 959 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Fırat ve ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın en üst katında bulunan evin mutfağında patlama meydana geldi. Patlama sırasında korku ile kendilerini dışarıya atan Salih Fırat ve ailesi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin mutfak kısmında meydana gelen patlama ile birlikte çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.


Evde çıkan yangında dumandan etkilenen Salih Fırat ve ailesine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.




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