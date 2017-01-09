Buzlu yolda kaza: 1 yaralı

Kocaeli’de buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan bir kamyonun seyir halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Başiskele ilçesine bağlı Kullar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışı ve buzlanan yol nedeniyle kontrolden çıkan Erhan B. idaresindeki 34 AR 302 plakalı kamyon, seyir halindeki kamyonete çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen acil servis ekipleri, kaza sonrası yaralanan sürücü Erhan B.’ye olay yerinde müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaza ile soruşturma başlattı.