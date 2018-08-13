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13 Ağustos 2018 14:10

Buzun başarılı sporcuları Başkan Köşker’in konuğu

KOCAELİ(İHA) – Buz Pateninin Milli sporcuları Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e konuk oldu.

Buzun başarılı sporcuları Başkan Köşker’in konuğu

13 Ağustos 2018 14:10


Türkiye 9-22 Yaş Buz Pateni Milli Takımının başarılı genç sporcuları Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ile birlikte, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret eden genç sporcular, Başkan Köşker ile bir süre buz pateni sporuna ilişkin sohbet etti. Milli sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köşker, tüm imkanlar ile gençlerin spor yapabilmeleri için yanlarında ve destekçileri olduklarını söyledi. Genç millilere müsabakalarda başarılar dileyen Başkan Köşker, Buz Pateni Milli Takımı ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.




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