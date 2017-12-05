Bylock kullanan 11 mahrem abi adliyeye sevk edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün ByLock isimli haberleşme sistemini kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 14’ünün başka dosyalardan tutuklu olarak ceza evinde olduğu öğrenildi. Geriye kalan 10 kişi için ise 30 Kasım Perşembe günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişiden 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 6 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor

Ceza evinde farklı suçlardan tutuklu bulunan 14 kişiden 11’i, örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock’u kullandıkları ve mahrem abi oldukları gerekçesiyle bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliye’ni sevk edildiler.