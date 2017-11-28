Bylock operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında çeşitli meslek guruplarından Bylock kullandığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 kişiden beşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocaeli Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan beş şahıstan birinin tutuklanmasına karar verilirken,dördü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.