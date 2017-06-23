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23 Haziran 2017 14:22

Cadde ve sokaklara düzenleme çalışması sürüyor

Başiskele Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Cadde ve sokaklara düzenleme çalışması sürüyor

23 Haziran 2017 14:22


Başiskele’de yeni yerleşim alanlarının oluştuğu mahallelerde yeni yollar açılıyor, genişletme çalışmaları yapılıyor ve altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklar asfalt beton veya kaldırım taşları ile kaplanıyor. Başiskele Belediyesi ekipleri altyapı çalışmaları nedeni ile bozulan yollarda iyileştirme çalışmalarını tamamladı.


Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün bu yönde yaptığı çalışmalar kapsamında Yeniköy Merkez Mahallesi’nde altyapısı bozulan 15 metre genişliğinde 300 metre uzunluğundaki yolun asfaltını kaldırarak zemininin sağlamlaştırılmasının ardından 3 bin metrekare betonla kapladı.




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