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24 Haziran 2018 10:19

Çağırgan köyü konağına kavuşacak

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi tarafından şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çağırgan köyüne konak yapılacak.

Çağırgan köyü konağına kavuşacak

24 Haziran 2018 10:19


Şimdiye kadar şehir merkezi ve köylerde 30’a yakın konak inşa eden İzmit Belediyesi, konakların birini de Çağırgan’a inşa edecek. Proje çalışmalarında sona yaklaşılan konağın inşası için yakın zamanda ihale düzenleneceği öğrenildi. Yapılacak Çağırgan’daki konakta köy halkına hizmet edecek olan çok amaçlı salon, seyir terası, muhtar odası, lokal gibi alanlar yer alacak. Konak inşası haberinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çağırgan köylüleri İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.


Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından Yeşilova Mahallesi’ne de park yapılıyor. Yeşilova Fikir Sokak’ta bin 274 metrekarelik bir alan üzerine yapılmakta olan parkın birkaç ay içinde bitirileceği açıklandı. Engelliler için özel olarak planlanan parkta çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları, dinlenme alanı bulunacak.




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