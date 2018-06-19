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19 Haziran 2018 12:11

Çağrı Merkezi, bayramda 24 saat hizmet verdi

Ramazan Bayramı’nda da 24 saat kesintisiz görev yapan Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 6 bin 100 vatandaşa hizmet verdi.

Çağrı Merkezi, bayramda 24 saat hizmet verdi

19 Haziran 2018 12:11


Kocaeli’deki vatandaşların ihtiyaçlarına telefonla cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, Ramazan Bayramı boyunca hizmet verdi. Vatandaşlardan gelen telefonları yetkili kurum ve kuruluşlara ileten Merkez, 25 personel ile bayramda da 24 saat kesintisiz hizmet verdi. Bayram süresince 6 bin 100 vatandaş, başta ulaşım konusu olmak üzere birçok konu hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için Büyükşehir Çağrı Merkezini aradı.


Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Çağrı Merkezi’ne 444 11 41 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. Yıl boyunca 24 saat süre ile hizmet veren Çağrı Merkezi, başta ulaşım konusu olmak üzere birçok konuda vatandaşlara bayramda da yardımcı oldu. Çağrı Merkezi’ne gelen telefonları titizlikle cevaplayan merkez, 25 personel ile 24 saat boyunca 6 bin 100 vatandaşın talebini en kısa sürede yerine getirdi.




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