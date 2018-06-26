Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kocaeli
  •  » Çakmakla Oynayan Çocuk Evi Yaktı... İtfaiye Ekiplerinin Söndürdüğü Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi
26 Haziran 2018 00:30

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı... İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın 4.

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı... İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi

26 Haziran 2018 00:30

katında bulunan evde çakmakla oynayan küçük çocuk, evi yaktı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Numan Dede Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Macit Ergün’e ait 6 katlı binanın 4. katında bulunan evde iddialara göre Ergün’ün küçük kızı, çakmakla oynarken bir anda salonda bulunan kanepeyi yaktı. Evde yükselen alevleri gören anne Saadet Ergün, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek küçük kızı ile birlikte koşarak evden dışarı çıktı.


İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alan ekipler, alevleri binanın diğer katlarında bulunan evlere sıçramadan söndürdü.


Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edilirken, daha sonra olay yerine gelen baba Macit Ergün büyük şok yaşadı.


Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç