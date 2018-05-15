Çaldığı aracı evinin yakınında bırakan hırsız yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 10 Mayıs 2018 tarihinde İzmit’in Kadıköy Mahallesi’nde bulunan kapalı bir otoparkta, araç hırsızlığı meydana geldi. Müşteki N.K., 54 D 0187 plakalı otomobilini park ettikten sonra, anahtarlarını aracın üzerinde unutarak uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar geriye gelen N.K., otomobilini park ettiği yerde bulamadı. Durum üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından bölgedeki güvenlik kameraları ve KGYS’lerde yapılan incelemelerde otomobilin İzmit’ten Körfez istikametine ilerlediği belirlendi. Bilgiler üzerine harekete geçen ekipler aracı İlimtepe Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu.Araç üzerinde yapılan parmak izi çalışmaları ve yine aracın bırakıldığı bölgede yapılan incelemelerde zanlının 18 yaşındaki E.C. olduğu tespit edildi. E.C.’nin bölgede bulunan ikametine yapılan operasyonda zanlının o sırada evde olmadığı tespit edildi.

Ekipler tarafından sürdürülen takibin ardından E.C., 14 Mayıs 2018 tarihinde İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada yakalandı. E.C’nin 2 hırsızlık olayından kaydı olduğu kaydedildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.