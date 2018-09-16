Çaldığı eşyaları satarken yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Kocaeli'de cezaevinden firar ettikten sonra 3 iş yeri ve 1 evden çaldığı eşyaları satmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 ayrı suçtan aranan E.Ö. (18) polis ekipleri tarafından yakalanmasının ardından tutuklanarak 1 Ocak'ta cezaevine gönderildi. Cezaevinde 7 ay kaldıktan sonra firar eden E.Ö., Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde 4 farklı hırsızlık olayı gerçekleştirdi. Firarinin çaldığı malzemeleri satmak için iş yeri aradığı istihbaratını alan polis, düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin arından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.