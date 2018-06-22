Çaldığı kamyonete babasının aracındaki plakaları taktı

Olay, 21 Haziran akşamı İstanbul Ümraniye’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ufuk Ş.’ye (28) ait kamyonet gece saatlerinde evinin önünden çalındı. Sabah uyandığında kamyonetinin yerinde olmadığını fark eden Ufuk Ş. durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Kocaeli’nin TEM otoyolu Körfez turnikeleri mevkiinde yol kenarında duran bir kamyoneti gören ekipler, sürücüsünün durumundan şüphelendi. Arıza yaptığı belirlenen kamyonetin sürücüsüne polis ekipleri, "Bu araç kimin?" diye sordu. Şüpheli O.C. ise babasının aracı olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler plakayı sorgulayınca plakanın başka bir araca ait olduğunu belirledi. Daha sonra şase numarasının sorgulanması sonucunda kamyonete takılı olan plakaların başka bir araca ait olduğu ve kamyonetin çalıntı olduğu belirlendi.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri kamyonet sürücüsü O.C.’yi (19) gözaltına aldı. Şüpheli O.C.’nin kamyoneti İstanbul’un Ümraniye ilçesinden çaldığı ve İzmit’e gezmeye geldiği öğrenildi. Çalıntı kamyonete takılı olan 31 D 7211 plakasının ise O.C.’nin babasının aracına ait olduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheli O.C’nin yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı, kasten adam yaralama, cinsel istismar, oto hırsızlığı gibi suçlardan da kaydı bulunduğu ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Şüpheliye ehliyetinin olmamasından ve evrakta sahtecilik suçlarından dolayı 8 bin lira para cezası kesildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.