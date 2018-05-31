Çaldıkları araçla kaza yapınca yakalanan hırsızlar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, otomobilleri çalınan 2 kişi polis ekiplerine giderek şikayetçi olmuştu. Aynı dönemde meydana gelen okul ve 3 farklı iş yerinden hırsızlık olaylarının bağlantılı olabileceği şüphesiyle Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemede polis ekipleri, PTS kayıtlarından tespit ettikleri araçları kullanan 2 şahsın, Kartepe’deki bir okuldan dizüstü bilgisayar, bir kafeden yiyecek malzemesi, marketten 100 kilo karpuz, 60 kilo kavun, başka bir kafeden ise kasadaki 500 TL ile içerisinde 250 TL olan sadaka kutusunu çalınması olayına karıştıklarını belirlemişti.

PTS kayıtlarından belirlenen araçların son görüldükleri yerde akşam saatlerinde devriye atan polis ekipleri, olaya karışan otomobille karşılaşmışlardı. Polis ekiplerince durdurmak istediği otomobil, ikazlara rağmen kaçmaya çalışınca kovalamaca başlamış, uzun süren kovalamacada kaçan otomobilin Başiskele’de kaza yapması sonucunda araç içerisindeki 2 şahıs yaya olarak kaçmaya çalışmıştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü şahıslardan M.F.(19) yakalanırken, 17 yaşındaki G.İ. ise açarak gözden kaybolmuştu.

Kaçan şahsı yakalamak için gece boyu aramaları sürdüren polis ekipleri, İ.G.’yi Kartepe Avluburun Mahallesi’nde evine doğru yürürken yakalayarak gözaltına almıştı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise çalıntı ihbarı verilen diğer aracın, tekerleri ve plakası sökülmüş halde evinin önünde park halinde olduğunu belirlenmişti.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların yapılan sorgusunda M.F.’nin hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen İ.G.’nin ise 29 hırsızlık olayından kaydının bulunduğunu, 3 farklı suçtan aranmasının olduğunu ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 2 şahısın da tutuklanmasına karar verildi.