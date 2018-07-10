Derince’den bir evden 60 bin lira değerinde değerli eşya ve nakit para çalarak Antalya’da tatile giden hırsızlar, dönüş yolunda polis ekiplerince yakalandı. Olay 27 Haziran günü Kocaeli’nin Derince ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Marmara Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.’ya ait eve kapı kilidini kırarak giren hırsızlar, içeride bulunan 50 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası ile ev sahibinin dedesinden kalma antika değerindeki 10 bin liralık tabancayı çalarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri hırsızları adım adım takip etti

Eve geldikten sonra durumun farkına varan Y.A.’nın şikayeti üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik ve şehir polis kameralarıyla PTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan 3 şahsın, ikiz plaka takılı bir otomobille İstanbul’dan Kocaeli’ye geldiği ve olayın ardından da Sakarya yönüne gittiğini tespit etti.

Hırsızlar TEM’de yapılan operasyonla yakalandı

Şüphelileri takibe alan ekipler, hırsızlık olayın karışan 3 şahsın da içinde olduğu aracın Sakarya’dan Kocaeli’ne giriş yaptıklarını tespit edince operasyon başlattı. Otomobil, TEM otoyolu Gültepe tesisleri mevkiinde polis ekiplerince durdurularak içerisindeki A.D.(40), M.A.C.(33) ve Ş.T.(30) gözaltına alındı. Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda 2 çift ikiz plaka ve kapı kilidi açma işinde kullanılan özel olarak yapılmış aparat ele geçirildi.

Çaldıkları paralarla Antalya’da tatile gitmişler

Emniyete götürülen ve ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şahısların yapılan incelemesinde A.D.’nin benzer suçlardan 23, M.A.C.’nin 9 ve Ş.T.’nin ise 6 kaydı olduğu tespit edildi. Cezaevinden arkadaş oldukları tespit edilen 3 şüphelinin hırsızlıktan elde ettikleri paralar ile Antalya’ya tatile gittikleri ve tatil dönüşünde de polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi.