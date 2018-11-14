Çaldıkları televizyonları motosikletle taşıyan hırsızlar yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıntı motosikletle gittikleri evlerden 11 adet televizyon çalan şahıslar yakayı ele verdi. Şahısların çaldıkları televizyonları çalıntı motosikletle götürme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ay içerisinde art arda gelen hırsızlık olayı ihbarları üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından şahısların kullanabileceği güzergahlarda yapılan incelemelerde şahısların televizyonları olay yerine geldikleri çalıntı motosikletle çaldıkları belirlendi. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde 11 evden 11 adet televizyon ve çok miktarda ziynet eşyası ve para çalan şahısların M.K. (26) ve K.L. (30) olduğu belirlendi.

Şahıslardan biri düzenlenen operasyonla yakalandı, diğerinin hapishanede olduğu belirlendi

Kimliği tespit edilen şahıslar ile ilgili yapılan incelemelerde M. K.'nin farklı bir suçtan yakalandığı ve 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Şahıslardan K.L. ise Çayırova Atatürk Mahallesi'nde bulunan evinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın evinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 2 adet televizyon ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Şahsıların motosikletle çalıntı televizyon sevkiyatı güvenlik kamerasında

Öte yandan, şahısların çaldıkları televizyonları motosikletle götürmeleri anı ise güvenlik ve MOBESE'lere yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan ilk olayda şahıslar, içeri girmek için bir evin önüne motosikletle geliyor. Şahıslardan birisi eve girerken, diğeri motosikletle bir süre bekleyip olay yerinden uzaklaşıyor. Meydana gelen 2. Olay ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların çaldığı bir televizyonu motosiklet sürücüsünün arkasındaki şahısın kucağında taşıdığı görülüyor.