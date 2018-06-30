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30 Haziran 2018 17:27

Çalıntı otomobilleri satan 2 şahıs tutuklandı

İstanbul’dan çaldıkları araçların motor ve şasi numaraların değiştirerek satan 2 şahıs tutuklandı.

Çalıntı otomobilleri satan 2 şahıs tutuklandı

30 Haziran 2018 17:27


Edinilen bilgiye göre 18 Nisan 2017 günü İstanbul Pendik’teki D.D.’ye ait araç ve yine 30 Aralık 2017’de H.Ç. isimli kişiye ait otomobil çalındı. Otomobillerinin çalındığını fark eden şahısların durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri hırsızları bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çalıntı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan şahıslara yönelik çalışmalarını titizlikle sürdüren Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri 2 otomobili Kocaeli’nin İzmit ilçesinde durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda araçların motor ve şasi numaralarının değişmiş olduğu tespit edildi.


Araçları kullanan şahısların ise otomobilleri satın aldıklarında böyle bir durumdan haberlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Polis ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucunda araçları çaldıkları öne sürülen M.Z.Ö. (43) İzmit’te, E.B. (48) ise Körfez’deki ikametlerinde operasyonla yakalandı.


Gözaltına alınan 2 şüphelinin de daha önce benzer suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan M.Z.Ö. ve E.B. tutuklandı.




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