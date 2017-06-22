Çalışanlara bayram ikramiyesi yatırıldı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çalışanlara bu yıl da çifte bayram yaşattı. Oluşturduğu profesyonel hizmet alt yapısı ile temel ve sosyal belediyecilik hizmetlerinde Türkiye’nin ‘en’leri arasına giren Körfez Belediyesi, bu başarının baş mimarları olan çalışanlarına büyük önem verdiğini gösterdi.

Ramazan Bayramı öncesi Körfez Belediyesi’nde memur ve işçi olarak çalışan personel bayram öncesi ikramiyelerini banka hesaplarından aldı. Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar ve yönetim kurulu üyeleri de Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı ziyaret ederek duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Başkan Baran,personelin her türlü hak ve alacaklarını ’alın teri kurumadan’ ödeme konusunda hassas olduklarını belirterek, “Körfez güzelleşiyorsa, bu çalışanlarımızın özverisiyle oluyor. Gerçekten büyük emek sarf ediyorlar. Ve emeklerinin karşılığını da almayı sonuna kadar hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.