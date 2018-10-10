Çalıştığı inşaattan alamadığı 35 bin lira için intihara kalkıştı

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Belsa Plaza A Blok'ta meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre Deprem Müzesi inşaatından 35 bin liralık alacağı olduğunu iddia eden İlhan T. isimli bir vatandaş, intihar etmek için Belsa Plaza'nın terasına çıktı. Alt taşeron olarak çalıştığı ve 35 bin liralık alacağını tahsil edemediğini belirten adamı intihardan vazgeçirmek için polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çabaları sonucu İlhan T. İntihar etmekten vazgeçti.

İzmit Belediyesi tarafından açıklama yapıldı

Yaşanan durumun ardından İzmit Belediyesinden açıklama yapıldı. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir tarafından yapılan açıklamada, şahsın İzmit Belediyesiyle bir alakasının olmadığına ve para sorumluluğunun taşeron firmaya ait olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "İ.T. isimli şahsın Cephanelik'teki Sanal Gerçeklik Küresi inşaatının yüklenici firmasının taşeronun elemanı olarak çalışıyor. İzmit Belediyesi ödemelerini her zaman zamanında yapmaktadır. Bu konuda da belediye olarak bütün yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Söz konusu şahıs inşaatı yapan firmanın taşeronun elamanı olup ticari bir meseleden ibarettir. Belediyemiz ile ilgisi yoktur” ifadeleri kullanıldı.