Çalıştırıldığı sırada yanan otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Mesan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hakkı Can İkiz isimli vatandaş, park halinde olan 41 E 7575 plakalı otomobilini çalıştırmak isterken aracın motor kısmında duman yükseldiğini fark etti. Otomobilden inen İkiz, dumanların yerini alevlere bıraktığını görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmı tutuşan otomobilde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Otomobilde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının aracın elektrik sisteminden kaynaklandığını tespit etti.