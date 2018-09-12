Cam atıklar dönüşümde

İzmit Belediyesi'nin geri dönüşüm çalışmalarıyla ekonomiye ciddi katkılar sağlanıyor. Geri dönüşüm, geleceği kazanım sloganıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, ayda ortalama 130 ton cam atığı topluyor. Şehrin halen 170 noktasında cam kumbarası bulunduğunu söyleyen belediye yetkilileri “ özel bir firmayla yürüttüğümüz çalışma ile toplanan cam atıklarının tamamı geri dönüştürülerek ekonomiye ciddi katkılar sağlanıyor. Şehrin önemli noktalarında bulunan cam kumbaraları belirli aralıklarla açılarak içindeki cam atıklar toplanıyor. Her ay ortalama 130 ton cam atığı toplanıyor. Bilindiği gibi camın yüzde yüzü geri dönüştürülebiliyor. Camın geri dönüşümü sırasında su tüketiminden yüzde 50, enerji tüketiminden yüzde 25, hammadde tüketiminden de yüzde 80 tasarruf ediliyor” dedi. İzmit Belediyesi yetkilileri, vatandaşların cam kumbaralarına gösterdiği ilgiye de teşekkür ettiler.